طلب إحاطة برلماني يحذر من تفاقم أزمة الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية

تقدم النائب محمود قاسم، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني،ة طالب فيه بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة توفير وحدات سكنية لأبناء وجماهير محافظة الإسكندرية من المضارين من انهيار العقارات التى يقطنون بها، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تتعرض لهذه الظاهرة باستمرار لعدة أسباب فى مقدمتها قدم بعض العقارات وعدم إجراء الترميمات الخاصة إضافة إلى الغش في أعمال البناء والتشييد التى تمت على مدى عقود طويلة.وكشف قاسم، أنه كلما تم تقدم طلب إلى مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لطلب وحدات إسكان للحالات الاجتماعية الصعبة لمواطنيها يكون الرد الواحد والمكرر أن الإسكان الاجتماعى توقف منذ عام 1998، وهذا الرد لاسند له من القانون، محذرًا من تفاقم إزمة الإسكان الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية.وطالب النائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الإسكان الاجتماعي داخل محافظة الإسكندرية باعتبارها محافظة ذات طبيعة خاصة فى ملف مشروع توفير الوحدات السكنية لأبنائها.