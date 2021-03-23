«إيسترن كومباني» تدرس إنتاج سجائر إلكترونية

قالت الشركة الشرقية- ايسترن كومباني، إنها تدرس في الوقت الحالي بدائل التدخين من سجائر الإلكترونية، والتي أثبتت الدراسات أن هناك احتمالًا جيدًا لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطرًا من السجائر التقليدية.وأضافت الشركة، في بيان لبورصة اليوم، أنها تدرس إنتاج هذه البدائل من ناحية قابلية مستهلكيها لاستخدامها، كما تقوم بمشاورات مع مصنعي السجائر الإلكترونية استعدادًا لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي وفقًا لاستراتيجية الشركة في التوسع وتنويع منتجاتها، وفي إطار الشركة لتطوير منتجاتها والاستعداد للمستقبل.وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6% على أساس سنوي.