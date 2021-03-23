إصابة شخصين بانقلاب سيارة في إدفو

وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، اليوم الثلاثاء، بطريقة الغنيمية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين.وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الغنيمية بمركز إدفو، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.