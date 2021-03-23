أحدث صيحات المناكير فى أسابيع الموضة لعام 2021

قدمت أسابيع الموضة لربيع وصيف 2021 أحدث صيحات المناكير الذي تمتع بألوان مبهجة من الوردي إلى الأزرق الباستيل، كما ستجدي اقتحام العديد من الألوان القوية مثل الأسود، والبني.اتجاهات المنايكير الثلاثة لربيع 2021 وفقا لمجلة فوج:البيب الورديفي أسابيع الموضة ظهرت الأصابيع باللون الوردى الهادئ، الذي لديه القدرة على تحسين الحالة المزاجية، فهو لون نابض بالحياة وجريء يمكن ارتداؤه بالتنسيق مع أحمر الشفاه.ظلال الباستيلظهرت ألوان الأصفر والأزرق في عرض فندي، فكانت نغمات الباستيل رائجة، ألوان تجعلك تشعر التفاؤل بالانتعاش، ويمكن تنسيقه مع الملابس والإكسسوارات.أسودهو اللون الأكثر كثافة، وأكثر رصانة، وأكثر أناقة، وقد عبرت به شانيل هذا الموسم على العديد من الأزياء، فهو لون يناسب كافة الطبقات، وكافة الاستايلات.نقشة الزيبراتظهر نقشات الحيوانات على الأظافر الأنيقة واللامعة باللون البني، والذي يمكن أن تجربها من خلال فرشاة أظافر شريطية.