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محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تبدأ تفعيل تقديم الخدمات الإلكترونية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:47 ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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بدأت محافظة المنوفية فعليًا تفعيل تقديم الخدمات الإلكترونية، من خلال موقع على الإنترنت، يستطيع من خلاله المواطن، معرفة المستندات والرسوم وحجز ميعاد مع المراكز التكنولوجية، تقليلًا لزحام وتوفيرًا للوقت.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، التابعة لمحافظة المنوفية، تفعيل خدمات الحجز الإلكترونى بمركزى أشمون وقويسنا، وجار إدراج باقى المراكز، ومن الممكن للمواطن التعرف المستندات والرسوم المطلوبة للخدمة وحجز ميعاد لزيارة المركز التكنولوجى والتقديم على الخدمة وذلك من خلال الدخول على موقع دليل الخدمات العامة https:www.psm.gov.eg.

وسوف يساهم التفعيل للموقع في التخفيف من الضغط في المصالح الحكوميه ويسهل عمليه تنفيذ الاجرائات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.

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