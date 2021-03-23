المنوفية تبدأ تفعيل تقديم الخدمات الإلكترونية

بدأت محافظة المنوفية فعليًا تفعيل تقديم الخدمات الإلكترونية، من خلال موقع على الإنترنت، يستطيع من خلاله المواطن، معرفة المستندات والرسوم وحجز ميعاد مع المراكز التكنولوجية، تقليلًا لزحام وتوفيرًا للوقت.وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، التابعة لمحافظة المنوفية، تفعيل خدمات الحجز الإلكترونى بمركزى أشمون وقويسنا، وجار إدراج باقى المراكز، ومن الممكن للمواطن التعرف المستندات والرسوم المطلوبة للخدمة وحجز ميعاد لزيارة المركز التكنولوجى والتقديم على الخدمة وذلك من خلال الدخول على موقع دليل الخدمات العامة https:www.psm.gov.eg.وسوف يساهم التفعيل للموقع في التخفيف من الضغط في المصالح الحكوميه ويسهل عمليه تنفيذ الاجرائات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.