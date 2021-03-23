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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار إغلاق ميناء البرلس لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:44 ص
ميناء البرلس
ميناء البرلس
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تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، إشارة من ميناء البرلس تفيد باستمرار توقف حركة الصيد لليوم الثاني؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وهو ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، جموع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

ووجه نور الدين، رؤساء الأحياء والمدن برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

كما وجه بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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