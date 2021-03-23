استمرار إغلاق ميناء البرلس لليوم الثاني لسوء الأحوال الجوية

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، إشارة من ميناء البرلس تفيد باستمرار توقف حركة الصيد لليوم الثاني؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وهو ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، جموع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.ووجه نور الدين، رؤساء الأحياء والمدن برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.كما وجه بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.