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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أتربة كثيفة تغطى سماء القاهرة.. والعاصفة تضرب بعض المناطق

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:08 ص
أتربة كثيفة تغطى
أتربة كثيفة تغطى سماء القاهرة
مصطفى عبدالله
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض سماء القاهرة الكبرى، اليوم، لأتربة عالقة كثيفة تغطى سماء أغلب الأنحاء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لتقلبات جوية حادة تشهدها اليوم محافظة القاهرة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لتأثير منخفض جوى خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقًا إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الهيئة أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

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