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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن تفاصيل نتيجة أولى وثانية ثانوي اليوم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:40 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول، اليوم.

كما ستعلن الوزارة عن مواعيد الامتحانات الشهرية المقبلة في الصف الدراسي الثاني، وسيتم الإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول.

كانت الوزارة، أتاحت أمس، نتيجة الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني ثانوي 2021.

وحصل الطلاب على النتيجة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط https:moe-register.emis.gov.eg

وأعلنت الوزارة، خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2021:

أولا: الدخول على رابط المدون اعلاه الخاص بوزارة التربية والتعليم.
ثانيا: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
ثالثا: كتابة البريد الموحد الخاص بطالب الصف الأول الثانوي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ كيفية قراءة نتيجة الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20202021.

- تشير المنطقة الزرقاء إلى اجتياز الطالب الاختبار وتفوقه، وهذا يعني أن الطالب قد حقق مستوى دراسي متميز في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.

- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتياز الطالب الاختبار في المادة بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة، ومازالت أمامه فرصة للتحسين.

- بينما تشير المنطقة الصفراء إلى اجتياز الطالب وحصوله على درجة النجاح اللازمه، ولكن يحتاج الطالب إلي تحسين، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت نقطة النتيجة.

- وتشير النقطة السوداء على الشريط إلى أداء الطالب في كل مادة دراسية على حده.

- وتشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى متوسط حسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية.

- والدرجة العظمى من 100 والصغرى من 0.

- وإن لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر مقياس الأداء، وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة بالأسفل.

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