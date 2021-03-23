صحة كفرالشيخ: 274 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، استمرار تلقى لقاح كورونا بمستشفى قلين المركزي لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، استكمالًا للحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا والتي تستهدف هذه الفئات بالبداية.وأضافت «سلام» أن ذلك جاء في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة أبنائها وجعل الأمن الصحي في مقدمة أولوياتها واعتباره قضية أمن قومي، حيث إن المواطن هو ركيزة التنمية الأساسية ومحور التقدم وهذا هو جوهر اهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذلك فإن الرئيس يولي ملف الصحة اهتمامًا خاصًا، ويقدم العديد من المبادرات التي تضع نصب اهتمامها في المرتبة الأولى صحة المواطن المصري.وأوضحت الدكتورة سوسن سلام أنه حتى اليوم تم تطعيم عدد 274 مواطنًا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة باللقاح وجارٍ تطعيم باقى المستهدفين من هذه الفئات.