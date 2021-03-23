إحباط تهريب 7 أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن بالمطار

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط 7 أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن غالية الثمن، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الخارج.وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إحدى الدول الخليجية، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك، فى راكب مصرى، وبفحص امتعته على جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة محمد صلاح مأمور الجمارك، تلاحظ وجود 7 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن.تم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.