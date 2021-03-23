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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لافروف»: نعمل مع الصين على حماية علاقاتنا من تهديدات الدول غير الصديقة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:45 ص
لافروف
لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين ستبذلان قصارى جهدهما لتأمين وحماية علاقاتهما المالية والتجارية من تهديدات الدول غير الصديقة لهما، منتقدًا سياسة العقوبات والتهديدات التي تنتهجها الدول الغربية.

وقال «لافروف» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن إدارة الشئون في العالم عن طريق الإنذارات، وعن طريق العقوبات، وإجبار الدول الأخرى على التصرف وفقًا لما ينتظرونه منهم"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة، للأسف لم تتعلم ذلك وتعمل عكسه".

وأشار «لافروف» إلى أن روسيا تعتزم الابتعاد عن الاعتماد على الأنظمة المالية التي تسيطر عليها الدول الغربية.

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