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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية للاتصالات» تُوافق على توزيع 75 قرشًا أرباح للسهم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:36 ص
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
اكرم عمران - طارق عتمان
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة مجلس الإدارة، على زيادة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 مبلغ 75 قرشا للسهم.

وجاء ذلك بعدما قررت الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر المنعقدة يوم 18 مارس الجاري، توزيع أرباح بقيمة 2 مليار جنيه تبلغ حصة الشركة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه، وبناءً على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في جلسته المنعقدة اليوم زيادة مقترح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 ليصل إلى 75 قرشًا للسهم بدلًا من 50 قرشًا للسهم بزيادة قدرها 50% عن المقترح السابق، بما يعادل ما يقرب من نصف حصة الشركة في توزيعات أرباح فودافون مصر، ونسبة توزيع إجمالية قدرها 86%، وسيتم عرض المقترح الجديد لتوزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات الذي سينعقد في 29 مارس الجاري.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "سعداء بتمكيننا من زيادة توزيع الأرباح للمساهمين استننادًا على الأداء التشغيلي المتميز على مدار العام، وتوزيعات أرباح فودافون مصر، وتواصلنا بشكل مكثف مع مجموعة فودافون العالمية خلال الفترة الماضية للتأكد من انعكاس قيمة استثمارنا الاستراتيجي في فودافون مصر على ثروة مساهمينا، ونحن سعداء بأن تلك المجهودانت تؤتي ثمارها".

وأضاف "حامد"، أن التوزيعات المقترحة للشركة المصرية للاتصالات تبلغ 3 أضعاف توزيعات العام الماضي، ونتوقع استمرار نمو الأداء التشغيلي وترشيد النفقات الرأسمالية إلى جانب استمرار توزيع الأرباح من فودافون مصر زيادة التدفقات النقدية للشركة المصرية للاتصالات مما سيمكنها من توزيع أرباح منتظمة لمساهميها.

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