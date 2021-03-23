الصين وروسيا تحذران من تسييس قضايا حقوق الإنسان

أكد وزيرا خارجية الصين وروسيا، في بيان مشترك، أنه ليس من المقبول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة تحت ذريعة "تعزيز الديمقراطية".ودعا الوزيران، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، كافة الدول إلى إيلاء أهمية متساوية لجميع صور حقوق الإنسان، وتعزيزها بشكل منهجي.ولفتا إلى أنه يتعين على القوى الكبرى في العالم، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تعزيز الثقة المتبادلة والأخذ بزمام المبادرة لحماية النظام الدولي.وشددا، على هامش زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصين، على أنه يتعين على المجتمع الدولي الحفاظ على سلطة النظام متعدد الأطراف وجعله أكثر فعالية.