البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع- بدعم من استمرار موجة البيع الهيتسيرى لدى شرائح مختلفة من المتعاملين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 638.051 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10502 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12692 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4029 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 1883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 2802 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهي مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، أودن للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، آرابيا إنفستمنتس هولدنج، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، كفرالزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 1.04 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 10آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 29 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 8482 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2.2 مليون سهم، 104 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 2.5 مليون سهم.