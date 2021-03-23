رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:32 ص
الامتحانات الشفوية
الامتحانات الشفوية
مصطفى دياب
طباعة
أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه بالتوازي مع امتحانات متطلبات الجامعة تعقد امتحانات التخلفات بالكليات مع استكمال الامتحانات الشفوية والعملية.

وفى سياق متصل، وبمتابعة يومية من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأت الامتحانات العملية والشفوية بتمريض القناة السبت الماضي 20 مارس وتستمر حتى السبت المقبل، مع التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، أن طلاب الفرقة الرابعة أدوا الاختبارات الشفوية والعملية بمادة التمريض النفسي السبت الماضي، وكذلك أدي طلاب الفرقة الثالثة الامتحانات الشفوية والعملية بمادة تمريض الأطفال السبت والأحد.

وأضافت عبد العظيم، أن طلاب الفرقة الرابعة أدوا الامتحانات الشفوية والعملية لمادة إدارة التمريض، كما أدى طلاب الفرقة الثانية الامتحانات الشفوية لمادة طرق بحث.

وتعبر الصور عن جزء من امتحانات العملي "أوسكي osce"، أسئلة على "داتا شو" يشاهدها الطالب ويجيب عليها بوقت محدد.

وتستمر الامتحانات العملية والشفوية للفرقة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى الامتحانات العملية لمادة مواد طبية للفرقة الأولى يومي الأربعاء وخميس.

وتابعت الدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه بالتوازى مع الامتحانات الشفوية والعملية تعقد امتحانات التخلفات اليوم الثلاثاء الساعة 12 ونصف ظهرا، أما مقرر الحاسب الآلى (متطلب جامعة) فتعقد اختباراته لأول مرة إلكترونيا على مستوى الجامعة ويؤدى طلاب كلية التمريض اخباراتهم بها يوم الأربعاء من 2 إلى 3 ظهرا بالمعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب.
استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)
استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)
استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)
استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)
استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)
استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)

موضوعات متعلقة

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا