استمرار الامتحانات الشفوية والعملية لطلاب «تمريض القناة» (صور)

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أنه بالتوازي مع امتحانات متطلبات الجامعة تعقد امتحانات التخلفات بالكليات مع استكمال الامتحانات الشفوية والعملية.وفى سياق متصل، وبمتابعة يومية من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأت الامتحانات العملية والشفوية بتمريض القناة السبت الماضي 20 مارس وتستمر حتى السبت المقبل، مع التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، أن طلاب الفرقة الرابعة أدوا الاختبارات الشفوية والعملية بمادة التمريض النفسي السبت الماضي، وكذلك أدي طلاب الفرقة الثالثة الامتحانات الشفوية والعملية بمادة تمريض الأطفال السبت والأحد.وأضافت عبد العظيم، أن طلاب الفرقة الرابعة أدوا الامتحانات الشفوية والعملية لمادة إدارة التمريض، كما أدى طلاب الفرقة الثانية الامتحانات الشفوية لمادة طرق بحث.وتعبر الصور عن جزء من امتحانات العملي "أوسكي osce"، أسئلة على "داتا شو" يشاهدها الطالب ويجيب عليها بوقت محدد.وتستمر الامتحانات العملية والشفوية للفرقة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى الامتحانات العملية لمادة مواد طبية للفرقة الأولى يومي الأربعاء وخميس.وتابعت الدكتورة إيناس عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه بالتوازى مع الامتحانات الشفوية والعملية تعقد امتحانات التخلفات اليوم الثلاثاء الساعة 12 ونصف ظهرا، أما مقرر الحاسب الآلى (متطلب جامعة) فتعقد اختباراته لأول مرة إلكترونيا على مستوى الجامعة ويؤدى طلاب كلية التمريض اخباراتهم بها يوم الأربعاء من 2 إلى 3 ظهرا بالمعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب.