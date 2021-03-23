الزراعة: الاتفاق مع البنك الزراعي على تكثيف منح القروض للمزارعين

قال الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق مع البنك الزراعي على أن يقوم بتكثيف تقديم القروض للمزارعين لمختلف الآجال، قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل، وطويلة الأجل، لغالبية أنشطة الإنتاج الزراعي، ومراجعة وتحديث الفئات التسليفية للقروض الزراعية في ضوء التغير في تكاليف الإنتاج الزراعي.وأضاف في تصريحات للدستور، أنه من المستهدف أن يشارك البنك الزراعي في توفير القروض لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث سواء بالرش أو بالتنقيط، حيث أن البنك الزراعي المصري من أهم البنوك التي تقوم بتمويل المزارعين، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري الكثير من المقومات التى تمكنه من تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بجميع المحافظات، من خلال امتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرع منتشرة في غالبية القرى الام بجميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانياته البشرية من المصرفيين المتخصصين فى التمويل الزراعى والتنمية الريفية.وأوضح أن البنك الزراعي المصري يعمل بشكل كبير فى تمويل المشروع القومى لإحياء البتلو والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما يمول البنك مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% .