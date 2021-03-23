5744 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل ٥٧٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في إندونيسيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و٤٦٥ ألفا و٩٢٨ حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل ١٦١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٣٩ ألفا و٧١١ حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إندونيسيا بلغ مليونين و٣١٢ ألفا و٦٠١ شخصا.