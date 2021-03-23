ميركل تراقب الألمان في جزيرة إسبانية

في ضوء قضاء العديد من الألمان عطلات في مايوركا، أعلنت الحكومة الألمانية عن أنها ستراقب الوضع في الجزيرة الإسبانية بشكل مستمر.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء بعد مشاورات مع قادة الولايات حول كيفية المضي قدما في احتواء جائحة كورونا إن السلطات المعنية في ألمانيا سوف تراقب الوضع لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مخاطر للعدوى، وأضافت: "كانت هناك أيضًا معلومات أولية أن المتحور البرازيلي ظهر هناك، هذا أمر سنبحثه بعناية شديدة".وجددت المستشارة توصيتها للمواطنين بعدم السفر لقضاء عطلات هذا العام.ويوجد حاليًا حوالي 160 دولة من إجمالي نحو 200 دولة على قائمة المخاطر لمعهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض.