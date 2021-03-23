إحالة شقيقين متهمين بقتل شاب بـ«شومة» في أوسيم للجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، شقيقين للمحاكمة امام الجنايات، بتهمه قتل شاب بمنطقة أوسيم.حملت القضية رقم 7042 لسنة 2020 جنايات اوسيم، والمقيدة برقم2329 لسنة 2020، جنايات شمال الجيزة.وجاء في قرار الاحالة عد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "شعبان ع"، ۲۵ سنة، خراط، "سعيد. ع"، 34 سنة، عامل، لأنهما في يوم ۲۰۲۰٥٢٥ بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة، ضربا المجنى عليه "إمام. ر" بجسم صلب راض - شومة- فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض - شومة - دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.أقوال الشهودوجاء بأقوال "عبد الرحمن. ع"، ۱۸ سنة، عامل، بأنه وحال تشاجرة مع أحد أقرباء المتهمان تدخل المجني عليه لإيقاف الشجار فتطور الأمر بأن تعدی عليه المتهمان بسلاح أبيض -عصى غليظة- فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.كما جاء بأقوال "محمود. ر"، ۲۸ سنة، عامل، بأنه وفور أن نمي إلى علمه إصابة شقيقه المجنى عليه على إثر تشاجره مع المتهمين، إنتقل إلى مكان تواجد الأول فأبصره مصابة برأسه وباستبيان الأمر منه أفاض له بتعدى المتهمان عليه بالضرب بسلاح أبيض -عصى غليظة - فأحدثا إصابته بالرأس وكان ذلك على نحولا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهد الأول.