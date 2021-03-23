رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة شقيقين متهمين بقتل شاب بـ«شومة» في أوسيم للجنايات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:28 ص
شقيقين متهمين
شقيقين متهمين
محمد عيسي
طباعة
أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، شقيقين للمحاكمة امام الجنايات، بتهمه قتل شاب بمنطقة أوسيم.

حملت القضية رقم 7042 لسنة 2020 جنايات اوسيم، والمقيدة برقم2329 لسنة 2020، جنايات شمال الجيزة.

وجاء في قرار الاحالة عد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "شعبان ع"، ۲۵ سنة، خراط، "سعيد. ع"، 34 سنة، عامل، لأنهما في يوم ۲۰۲۰٥٢٥ بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة، ضربا المجنى عليه "إمام. ر" بجسم صلب راض - شومة- فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض - شومة - دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

أقوال الشهود

وجاء بأقوال "عبد الرحمن. ع"، ۱۸ سنة، عامل، بأنه وحال تشاجرة مع أحد أقرباء المتهمان تدخل المجني عليه لإيقاف الشجار فتطور الأمر بأن تعدی عليه المتهمان بسلاح أبيض -عصى غليظة- فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته.

كما جاء بأقوال "محمود. ر"، ۲۸ سنة، عامل، بأنه وفور أن نمي إلى علمه إصابة شقيقه المجنى عليه على إثر تشاجره مع المتهمين، إنتقل إلى مكان تواجد الأول فأبصره مصابة برأسه وباستبيان الأمر منه أفاض له بتعدى المتهمان عليه بالضرب بسلاح أبيض -عصى غليظة - فأحدثا إصابته بالرأس وكان ذلك على نحولا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهد الأول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

image description

عاصفه ترابية تضرب الفرافرة (صور)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

كورونا تؤرق 20% من الألمان

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس

تكية مسافر تستضيف مناقشة «أولاد الناس» لـ ريم بسيونى

«الإنتاج الثقافي» يكرم الأمهات المثاليات والفنانات الرائدات بالمسرح القومي غدًا