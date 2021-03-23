«الصحة» تحدد أعراض مرض السكري (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجراف، أهم أعراض مرض السكر، وتتمثل في؛ كثرة التبول، تعب وإرهاق، والجوع الشديد.وتابعت أنها تشمل أيضًا العطش الشديد وجفاف الفم، نقص مفاجئ في الوزن، تأخر في التئام الجروح.وأضافت أن من بين الأعراض؛ حكة والتهابات جلدية، ألم وتنميل في الأطراف، اضطرابات في البصر، حرارة في القدمين.وقالت إن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.