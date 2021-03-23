استقرار الطقس بالبحر الأحمر وانتظام الملاحة بمينائي الغردقة وسفاجا

تشهد مدينة الغردقة وعدد من مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة وظهور للسحب المنخفضة واختفاء للشمس منذ بداية الصباح مع حالة هدوء في الرياح والأمواج.فيما شهد مينائي الغردقة وسفاجا البحري انتظام في حركة الملاحة وحركة الصادرات والواردات على أرصفة الموانئ، دون تأثر بحالة الطقس.وأكد مصدر خاص بميناء سفاجا البحري، أن حالة الطقس مستقرة وحركة وانتظام حركة الصادرات والواردات بانتظام، مؤكدًا أنه لايوجد توقف لحركة العمل بسبب الطقس.كانت هيئة الأرصاد حذرت من انخفاض في درجات الحرارة بداية من مساء اليوم الثلاثاء وتعرض البلاد لرباح محملة بالغبار والأتربة.