الزراعة: مركز جديدة لتجميع الألبان وبروتوكولات لدعم صغار المربين

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه لأول مرة أنشأت وزارة الزراعة 10 مراكز تجميع ألبان جديدة فى محافظات تفتقر إلى القدر الكافي من مراكز تجميع الألبان.وأضاف في تصريحات للدستور، أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مراكز لتجميع الألبان صناعة وطنية 100% وأسعار أقل وجودة أعلى وفترة ضمان تمتد من 10-20 سنة، كما وافق البنك الزراعى على تمويل أصحاب مراكز تجميع الألبان بقروض حتى 8 سنوات.وأوضح أنه تم عقد بروتوكول رباعى بين وزارتى الزراعة والتموين والبنك الزراعى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما تم عقد بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير وتوفير سلالات وعجول تسمين مستوردة ومحسنة وراثيا سريعة النمو لتوزيعها على صغار المربين ودعم المزارع بها.