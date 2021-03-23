«النقض» تتلقى ترشيحات القضاة للتعين في العام الجديد

بدأت محكمة النقض، في تلقي ترشيحات القضاة المرشحين للتعيين بمحكمة النقض خلال العام القضائي 2021-2022.وتضمن الإعلان انه بمناسبة إعداد الترشيحات الخاصة بالقضاة الذين حل عليهم الدور للتعيين بمحكمة النقض للعام القضائي 20212022، يتم استقبال المرشحين لإقرار التلخيصات الخاصة بهم أو الاعتذار عنها، أمام نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني المساعد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14-3-2021 حتى يوم الخميس الموافق 1-4-2021 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، مع مراعاة ارتداء الكمامة الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.وتضمن القرار أن يكون الإقرار بالنسبة للقضاة المعارين هاتفيًا، مع التعهد بالحضور واستلام العمل قبل موعد الجمعية العامة الذي سيعلن عنه لاحقًا.