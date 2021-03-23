الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتابع استعدادات المنافذ لشهر رمضان

تفقد عضو مجلس إدارة الغرفة جلال محمد الطاهر السكرتير العام ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية منافذ "مبادرة كلنا واحد" بكافة المنافذ أمام مكتبة مصر العامة وأمام مجمع المحاكم شارع شبين وأمام الإدارة التعليمية.وقال "الطاهر" إنه في ضوء استعدادات الشعبة لاستقبال شهر رمضان الكريم والعمل على تلبية كافة متطلبات المواطنين من الخضر والفاكهة بأسعار في متناول الجميع فقد تم التأكيد على التجار بالالتزام بالأسعار الاسترشاديه للغرفة.وأضاف محمد السيد مدير عام الغرفة ان مبادرة " كلنا واحد " بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة بمديرية أمن الإسماعيلية تأتى في إطار الاهتمام بدعم الأمن الغذائي، واستمرار دعم التفاعل والمشاركة الاجتماعية لمحدودي الدخل.