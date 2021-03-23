وزير ياباني سابق يعترف بتقديمه رشاوى أثناء حملة انتخابية في 2019

ذكرت وسائل إعلام يابانية محلية، أن وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي، أقر اليوم الثلاثاء بأنه مذنب أمام محكمة يابانية، في فضيحة رشوة، وقال إنه سوف يستقيل من مجلس النواب.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن كاواي، وهو الساعد الأيمن لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أقر في محكمة طوكيو الجزئية بأنه دفع رشاوى لسياسيين وأنصار محليين في مقاطعة هيروشيما غرب البلاد، مقابل الحصول على أصوات لزوجته أنري كاواي في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2019.وقال تسوتومو ساتو، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في مؤتمر صحفي إن كاواي، الذي مازال عضوا بالبرلمان في الوقت الحالي، يجب عليه أن يستقيل.وكان قد تم توجيه اتهامات لكواي وزوجته أنري - التي فازت في السباق لتصير نائبة في مجلس الشيوخ - في يوليو الماضي، بانتهاك قانون الانتخابات في البلاد من خلال شراء أصوات في الحملة الانتخابية لعام 2019.