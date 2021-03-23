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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لهواة الترفيه.. أشهر 3 ألعاب تدور فى مصر القديمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:06 ص
تومب رايدر
تومب رايدر
غادة موسى
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لطالما كانت مصر مكانًا شائعًا للأفلام والألعاب، وقد أظهرت ألعاب الكمبيوتر ووحدة التحكم والألعاب عبر الإنترنت على وجه الخصوص تطورا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة، وأقبل عليها ملايين المستخدمين من الكبار والصغار.

أشهر ثلاث ألعاب في مصر القديمة
تومب رايدر
هى اللعبة الأكثر شهرة حول البحث عن المواقع الأثرية على الإطلاق، وقد حققت Tomb Raider نجاحًا فوريًا عند إطلاقها في عام 1996، وتصور اللعبة منظرًا مصريًا قديمًا للكهوف وغرف الدفن القديمة، ويتحكم اللاعب في تصرفات فتاة وهي تستكشف بيئة اللعب بحثًا عن القطع الأثرية والكنوز، مع تجنب انتباه المرتزقة والأعداء، ويقال إن المفهوم الكامل للغرف في اللعبة مستوحى من قبر توت عنخ آمون.

أصول عقيدة القاتل
يعود تاريخ اللعبة إلى 2017، وتدور في مصر القديمة، ويؤخذ اللاعب في رحلة مظلمة وغامضة من الفساد والمكائد عبر وحدات تحكم مختلفة، يوجب على اللاعب إكمال المهام للتقدم، بالإضافة إلى المهام القتالية ومهام التخفي، وتبرز الرسومات الرائعة الموجودة في اللعبة العالم بشكل جميل مع فرصة لاستكشاف الأهرامات ومقابر الدفن بكل مجدها.

فرعون
تم إصدار اللعبة في عام 1999. وتدور أحداثها في عالم مصر القديمة، وتضع اللعبة اللاعب مسؤولًا عن إدارة مدينة مصرية خلال فترات مختلفة من مصر القديمة، ويجب أن يحاولوا بناء دول مدن ناجحة، بهدف إبقاء السكان سعداء ومحميين من الأعداء.

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