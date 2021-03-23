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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادي الجديد تستعد لعاصفة ترابية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:41 ص
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
محمد مهدي
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شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للرياح المحملة بالأتربة، تنذر بعاصفة ترابية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح بالمناطق الجنوبية الغربية تشبه العاصفة على معظم مراكز المحافظة.

وقد أدى نشاط الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كل الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.

كما شهدت منطقة شرق العوينات رياح على مدار يومين نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية.
الوادي الجديد تستعد لعاصفة ترابية
الوادي الجديد تستعد لعاصفة ترابية
الوادي الجديد تستعد لعاصفة ترابية
الوادي الجديد تستعد لعاصفة ترابية

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