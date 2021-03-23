الوادي الجديد تستعد لعاصفة ترابية

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للرياح المحملة بالأتربة، تنذر بعاصفة ترابية.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح بالمناطق الجنوبية الغربية تشبه العاصفة على معظم مراكز المحافظة.وقد أدى نشاط الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كل الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.كما شهدت منطقة شرق العوينات رياح على مدار يومين نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية.