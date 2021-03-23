الفلبين تحتج على وجود «زوارق صينية» في مياه متنازع عليها

شكت الفلبين للصين مما وصفته بأنه "وجود مهدد وكثيف" لزوارق صينية في مياه متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وطالبت بسحبها من المنطقة.وتحدث مسؤولون فلبينيون عن رصد رسو نحو 220 زورقا، يُعتقد أن على متنها أفراد ميليشيا بحرية صينية، عند منطقة شعاب ويتسون التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب يوم السابع من مارس.وقالت السفارة الصينية في مانيلا إن الزوارق المرصودة زوارق صيد اتخذت مأوى لها نظرا لسوء أحوال البحر.وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في احتجاج دبلوماسي "استمرار نشر الزوارق الصينية ووجودها ونشاطها يمثل تعديا على سيادة الفلبين" وأضافت "وجودها الكثيف المهدد يوجد حالة من عدم الاستقرار".