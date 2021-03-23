5 آلاف و867 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية،اليوم الثلاثاء، 5 آلاف و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 677 ألفا و653 حالة.وذكرت الوزارة - بحسب ما أوردته صحيفة (فلبين ستار) عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12 ألفا و992 حالة.. مشيرة إلى أن 620 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 578 ألفا و461 حالة.