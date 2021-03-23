سفير الفاتيكان يترأس احتفالات القديس يوسف البتول

احتفلت كنيسة سان جوزيف بمحرم بك بالإسكندرية، بعيد القديس يوسف البتول.وترأس الاحتفال السفير نيكولاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر، كما شاركه لفيف من الآباء الكهنة.وكان قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أعلن أن العام 2021، "سنة" خاصة مكرسة للأب الأرضي ليسوع.وقد كتب البابا فرنسيس في نص رسالته أن هناك وباء فيروس كورونا الذي جعلنا نفهم أهمية الأشخاص العاديين، الذين، بعيدًا عن الأضواء، يعيشون الصبر يوميًّا ويبعثون الرجاء ويزرعون المسئولية المشتركة تمامًا على مثال القديس يوسف، الرجل الذي يمر دون أن يلاحظه أحد، رجل الحضور اليومي، الحكيم والخفي، ومع ذلك فهو "شخصية لا مثيل لها في تاريخ الخلاص". في الواقع، عبّر القديس يوسف بشكل ملموس عن أبوته "إذ جعل من حياته تقدمة للذات في المحبة الموضوعة في خدمة المسيح".