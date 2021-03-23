طيران التحالف الدولي يدمر 39 وكرا إرهابيا في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن طيران التحالف الدولي دمر 39 وكرا إرهابيا في نينوى.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء - إنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة استهدفت جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.وأوضح البيان، أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 39 وكرًا للإرهابيين.