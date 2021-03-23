مصرع شخص صدمه تروسيكل أثناء عبور الطريق بالوادى الجديد

لقي شخص مصرعه أثناء عبور الطريق بقرية عزب القصر بعد أن صدمه تروسيكل بقرية عزب القصر بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمه تروسيكل أثناء عبور الطريق مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام.وتبين وفاة حسني السيد أحمد 50 سنة سائق تريلا، تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.