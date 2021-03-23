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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: أفضل الكمامات تتسبب في جعل الفهم أثناء الحديث أصعب

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يتسبب استخدام الكمامات في جعل الفهم أكثر صعوبة أثناء المحادثات بين الأشخاص ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، أي نوع من أنواع الكمامات يجعل الحديث أسهل أثناء استخدامه؟

أظهرت دراسة جديدة بشأن التواصل في عصر تفشي وباء كورونا، مدى تأثير الكمامات المختلفة على صعوبة سماع شخص ما.

وتوصلت "جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية" في ألمانيا، إلى أن بعض كمامات الوجه التي تقدم قدر أكبر من الحماية، وهي تلك المصممة بمعيار الكمامات من أنواع "كيه إن 95" و"إف إف بي 2" لحماية مستخدميها من العدوى، تجعل من يستعملها أقل وضوحا أثناء حديثه.

ولسوء الحظ، لم يثبت أي نوع من أنواع الكمامات اجتيازه لاختبار التواصل، حيث تسببت جميع الكمامات التي خضعت لاختبارات الباحثين، في فقدان أساسية في وضوح الأصوات أثناء الحديث.

ومع ذلك، فقد تسببت الاوشحة ذات الألياف الدقيقة في الحد الأدنى من فقدان الوضوح أثناء الحديث، بينما أدت الكمامات التي تستخدم أثناء الجراحات وتلك المصنوعة من الانسجة والتي تستخدم لمرة واحدة فقط، إلى حدوث فقدان طفيف في وضوح الأصوات.

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