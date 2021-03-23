«الجفري» يُشارك في المحاضرات العلمية لـ«روضة النعيم»

أعلنت "روضة النعيم" للدروس وعلوم التصوف عن مشاركة الحبيب علي الجفري في اللقاءات العلمية التي تنظمها الروضة عبر صفحتها على "فيسبوك".وتستضيف روضة النعيم العديد من العلماء والباحثين المهتمين بشئون التصوف والشريعة والفقه الإسلامي والعلوم الدينية المختلفة، وذلك من أجل التواصل مع طلبة العلم الذين يتابعون الدروس واللقاءات التي تبثها ساحة روضة النعيم باستمرار.