«الصحة» تنصح مرضى كورونا بتناول 10 أكواب ماء يوميًا

أكدت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف أن المصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19" يحتاج إلى شرب المياه بكثرة خلال فترة العزل المنزلي، حيث إنها تزيد من حيوية الجسم وتساعده على مقاومة المرض.وأشارت الوزارة إلى ضرورة تناول من 8 إلى 10 أكواب للحفاظ على درجة حرارة الجسم والصحة العامة، كما أنها تساعد على مقاومة الأمراض وتزيد من حيوية الجسم.وأكدت أن الماء هو الخيار الأفضل، ويمكن أيضًا تناول عصائر الفواكه الطبيعية بدون السكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة.