لماذا يتصدر الفنان شريف دسوقي تريند «جوجل»؟

تصدر الفنان شريف دسوقي مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، بعد تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز التصريحات التي أدلى بها "دسوقي":- كان والده مدير فرقة إسماعيل ياسين منذ عام 1948، وأنه تربى على يد زينات صدقي وعبدالفتاح القصري.- قال دسوقى، إنه فوجئ بعد انتهاء فيلم "وقفة رجالة"، بانتشار الكثير من الأخبار عنه، تقول إن المنتجين يتخلون عنه فى الأفلام والمسلسلات؛ لأنه "بيدخل سكران"، معقبًا أنه إنسان يطالب بحقه فقط.- أشار إلى انه لم يحدث له اعراض نفسية، لم يدخل لوكشين التصوير مخمورا، قائلا: «بعتبر المسرح جامع أو كنيسة وليه قدسيته».- قال:«أصبت في مسلسل ما، فجأة في 11 يوم جالي الضغط والسكر وقدم سكري، وأنا في تصوير أحد المسلسلات والتي قيل انهم مشوني منها، أصيبت بجرح صغير وقولتلهم ودوني المستشفى وملقتش معايا حد غير المنتج أحمد الجنايني، وخبيت عليه لمدة شهرين أني تعبان وعندي السكر».- أكد أنه لم يكن مصابا بالصداع لكنه كان مهددًا ببتر قدمه وكان يطالب بحقه في العلاج.- وعن مشكلته مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أوضح أنه حزن لأن حالته كانت صعبة منذ ثمانية أشهر، مضيفًا: «من حقي أزعل من أخويا الكبير.. استشاريين كانوا بيعيطوا ميقدروش يبصوا لرجلي»، باكيا:"أنا استحق كدا".