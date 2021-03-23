الصحة العراقية توجه بإجراء مسح كورونا في القرى والأرياف

وجه وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم الثلاثاء، بإرسال الفرق الصحية إلى القرى والأرياف؛ للقيام بعمليات المسح لفيروس كورونا.وقالت عضو الفريق الطبي للوزارة ربي فلاح حسن- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بإرسال الفرق الصحية إلى القرى والأرياف للقيام بعمليات المسح لفيروس كورونا لزيادة نسبة الإصابات".وفي سياق منفصل، وجه وزير الصحة والبيئة العراقي حسن محمد التميمي بإدخال مستشفى مندلي الجديدة في ديالى للعمل اعتبارًا من غد الأربعاء.