«المرور» تستقبل مالكي السيارات لتركيب الملصق الإلكتروني

تواصل إدارات المرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين من مالكي المركبات على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكتروني تجنبًا للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.ويعتبر الملصق الإلكتروني منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى في 30 مارس الجاري كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكل المركبات.ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.