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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحور صلاح سالم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:17 ص
النشرة المرورية
النشرة المرورية
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة؛ وسط انتشار الخدمات المرورية في الميادين لسحب الكثافات ومنع وقوع أي حوادث.

أخبار النشرة المرورية اليوم

وشهد طريق الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، كثافات مرورية متوسطة وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

- شارع البحر الأعظم

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

- طريق المعادي

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

- طريق الاوتوستراد

وشهد طريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري، وكذلك الحال أعلى محور 26 يوليو.

وشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة.

- مدينة نصر

كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس، وكذلك الأمر بمحور جوزيف تيتو للمتجهين إلى الكلية الحربية، وأعلى حلمية الزيتون وعليهم سلوك كوبري سرايا القبة.

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ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة عند ناهيا ويفضل استخدام شارع الجامعة وشارع مراد كبديل، وشهد طريق مترو الجامعة كثافات متوسطة.

- محور صفط اللبن

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

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