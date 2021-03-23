وكيل «صحة الغربية»: الانتهاء من تطوير حدائق مستشفى حميات المحلة

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتجميل وتزيين حدائق مستشفى حميات المحلة بالتعاون مع مجلس مدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية؛ لتلافي ما يضر بصحة بيئة المرضى المحيطة وإبراز الصورة الجمالية للمستشفى، مؤكدًا على متابعة العمل أول بأول لتوفير سبل الراحة للمرضى وتقديم الخدمة الصحيةومن جانبه، تفقد الدكتور محمد محيسن، عضو المكتب الفني لمديريه الصحة، جميع أقسام المستشفي بداية من قسم الاستقبال، العناية المتوسطة، العناية المركزة وأقسام الداخلي والأشعة والمعامل ووحدة الغسيل الكلوي، وكذلك المغسلة وغرفة النفايات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.كما تابع الحجر الصحي بالمستشفى، والاطمئنان على جاهزية غرف العزل وفاعلية تانك الأكسجين.