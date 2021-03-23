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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الغربية»: الانتهاء من تطوير حدائق مستشفى حميات المحلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:46 ص
مستشفى حميات المحلة
مستشفى حميات المحلة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتجميل وتزيين حدائق مستشفى حميات المحلة بالتعاون مع مجلس مدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية؛ لتلافي ما يضر بصحة بيئة المرضى المحيطة وإبراز الصورة الجمالية للمستشفى، مؤكدًا على متابعة العمل أول بأول لتوفير سبل الراحة للمرضى وتقديم الخدمة الصحية

ومن جانبه، تفقد الدكتور محمد محيسن، عضو المكتب الفني لمديريه الصحة، جميع أقسام المستشفي بداية من قسم الاستقبال، العناية المتوسطة، العناية المركزة وأقسام الداخلي والأشعة والمعامل ووحدة الغسيل الكلوي، وكذلك المغسلة وغرفة النفايات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تابع الحجر الصحي بالمستشفى، والاطمئنان على جاهزية غرف العزل وفاعلية تانك الأكسجين.

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