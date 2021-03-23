إزالة 149 تعد بمساحة 22666 متر مربع بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال حملات إزالة التعديات على جانبي نهر النيل في إطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.وأوضح المحافظ أن ما تم تنفيذه أمس من حالات الإزالة بلغ 50 حالة، وبذلك فإن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات السبت الماضي 149 حالة تعدي بمساحة إجمالية قدرها 22666 متر مربع بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة ومراكز المنصورة وأجا وشربين وطلخا وميت غمر.وأضاف أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية.وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء أعمال موجة الإزالات، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا أاول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.