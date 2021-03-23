العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة الدواعش في الأنبار

أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شرق الأنبار.وذكر الإعلام الأمني التابع للقوات الأمنية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أن الجيش أطلق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش شرق الأنبار، وأن العملية تمت بمشاركة قوة من الجيش لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة.