رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 324 محضرًا تموينيًا خلال يومين في المنوفية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:05 ص
المحاسب عاطف الجمال
المحاسب عاطف الجمال
ولاء القاضى
طباعة
صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأنه تم تحرير 324 محضرًا تموينيًا، خلال يومين من الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة.

وتنوعت المحاضر بين 139 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات، و185 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع تمور بناحية المنطقة الصناعية الثالثة بقويسنا وضبط 14 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية كفرالشيخ خليل مركز شبين الكوم وضبط 300 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع كرتون بناحية زوير مركز شبين الكوم، ضبط 1500 كرتونة مسجل عليها ماركة وهمية غير مسجلة.

وقد تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أعلاف بناحية بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع أعلاف منتهية الصلاحية وضبط 4 أكياس مغذى دواجن و11 شيكارة خلطة أعلاف، بالإضافة لتحرير محضر جنح ضد صاحب محل عطارة بناحية بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وضبط شيكارة زنجبيل زنة 25 كيلو مجهول المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كل السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.

موضوعات متعلقة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الفلبين تحتج على وجود «زوارق صينية» في مياه متنازع عليها

أستراليا تجلي آلاف السكان في أسوأ فيضانات تشهدها منذ نصف قرن

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

مقتل 7 بحريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة