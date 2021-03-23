تحرير 324 محضرًا تموينيًا خلال يومين في المنوفية

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأنه تم تحرير 324 محضرًا تموينيًا، خلال يومين من الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة.وتنوعت المحاضر بين 139 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات، و185 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.وأوضح أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع تمور بناحية المنطقة الصناعية الثالثة بقويسنا وضبط 14 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى.كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية كفرالشيخ خليل مركز شبين الكوم وضبط 300 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.وتحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع كرتون بناحية زوير مركز شبين الكوم، ضبط 1500 كرتونة مسجل عليها ماركة وهمية غير مسجلة.وقد تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أعلاف بناحية بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع أعلاف منتهية الصلاحية وضبط 4 أكياس مغذى دواجن و11 شيكارة خلطة أعلاف، بالإضافة لتحرير محضر جنح ضد صاحب محل عطارة بناحية بركة السبع لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وضبط شيكارة زنجبيل زنة 25 كيلو مجهول المصدر.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كل السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.