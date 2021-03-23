أبطال العالم في كمال الأجسام يشاركون احتفالية مستشفى الأطفال بعيد الأم

شارك علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والكابتن عبد الرحمن إبراهيم المدير الفنى المنتخبات القومية لكمال الأجسام، والكابتن حمدى غانم بطل العالم ومدرب المنتخب القومى لكمال الأجسام وعدد من ابطال العالم فى كمال الاجسام من ابناء الدقهلية فى الاحتفاليه التى نظمتها مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة للاحتفال بعيد الام، وذلك دعما منهم لجهود المستشفى من أجل خدمة المرضى.حضر الاحتفالية كلا من الدكتور تامر أبو السعد عميد كلية الطب والدكتور احمد ‏محمود الرفاعي ‏مدير عام مستشفى الأطفال والدكتور هشام عبد الهادي رئيس قسم طب الأطفال ومن أعضاء هيئة التدريس الدكتور عمرو سرحان والدكتورة شادية السلاب والدكتور ايمن حماد والدكتورة بثينة حسانين والدكتورة ميادة صبري والدكتور عثمان ابو بكر.بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيب من الدكتور احمد الرفاعى مدير المستشفى بالحضور ثم تم عرض فيديو قصير من الفريق الطبي والإداري بالمستشفي يهنئون فيه كل الأمهات بعيد الأم.وتم تكريم مجموعة من الأمهات من المستشفي من المجموعات التالية أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين وخدمات معاونة ورافقات لبعض الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة بالمستشفى.وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمدير الفنى للمنتخابات القومية لكمال الاجسان وابطال العالم والذين قاموا عقب الاحتفال بجولة بالمستشفى معبرين عن اشادتهم بالخدمات الطبيه المقدمه معلنين عن دعمهم للمستشفى مطالبين الجميع بأن يدعموا المستشفى فيما تقوم به من خدمات طبيه جليله للمرضى من الاطفال.