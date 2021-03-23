801 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 185 ألفًا و20 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الثلاثاء- أن هناك 451 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 168 ألفًا و721 متعافى.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3384 وفاة، بينها 862 حالة توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.