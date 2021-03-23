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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:40 ص
الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
إسلام أبوالمجد
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عقد وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، اجتماعًا في يومه الثاني لزيارة دولة تشاد مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل العالمية، وبحضور كل من: الدكتور حسين مسار، مستشار رئيس جمهورية تشاد للتعليم العالي والبحث والابتكار، رئيس مجلس إدارة جامعة الملك فيصل العالمية بتشاد، والدكتور حسن بوبا جمعة، رئيس جامعة الملك فيصل العالمية، والسفير عمرو رفاعي، سفير مصر في تشاد.

وتناول الاجتماع دراسة احتياجات جامعة الملك فيصل بشأن افتتاحها كلية للطب على غرار كليات الطب بجامعة الأزهر.

من جانبه نقل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر رئيس الوفد، تحيات فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، للأشقاء في تشاد عامة، وأسرة جامعة الملك فيصل خاصة، معبرًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، والتي تعكس قوة الروابط والعلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والتشادي.

وأعلن صديق استعداد جامعة الأزهر لتقديم جميع أوجه المساعدة والتعاون بينها وبين جامعة الملك فيصل، مشيرًا إلى أن التعاون ليس وليد اليوم، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف كان له دور كبير في تأسيس وإنشاء جامعة الملك فيصل العالمية بتشاد في عام 1990 م، وقام الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس الجامعة آنذاك بزيارة إلى جامعة الملك فيصل، مقدمًا لها كل الدعم؛ من خلال إرسال الخبرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إليها في بداية تأسيسها، واليوم نحن نتعاون معًا من أجل تأسيس كلية للطب على غرار كليات الطب بجامعة الأزهر.

وعلى هامش الزيارة قام وفد جامعة الأزهر بزيارةٍ للمعهد التقني الصحي بجامعة الملك فيصل، وعقد لقاءً مباشرًا مع أسرة المعهد؛ لدراسة وبحث أوجه التعاون بين الجامعتين.

يضم وفد جامعة الأزهر: الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان الشال، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والشيخ محمد العبد، مسئول القوافل الطبية والإغاثية بمشيخة الأزهر.
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد
وفد جامعة الأزهر يلتقي عمداء الكليات بجامعة الملك فيصل بتشاد

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