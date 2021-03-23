أستراليا تجلي آلاف السكان في أسوأ فيضانات تشهدها منذ نصف قرن

أصدرت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء تحذيرات جديدة من الفيضانات وكذلك أوامر إجلاء بعد أن هطلت الأمطار الغزيرة مجددًا على مناطق عدة في البلاد لتغمر المنازل والطرق وتغرق الماشية في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ نحو نصف قرن.ونشرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية عدة تحذيرات في جميع ولايات ومناطق البلاد باستثناء واحدة، الأمر الذي يؤثر على نحو عشرة ملايين من السكان البالغ عددهم نحو 25 مليونًا.وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين "وضع الأمطار والفيضانات ما زال صعبًا للغاية".ولم ترد تقارير عن وفيات بسبب حالة الطقس لكن خدمات الطوارئ أنقذت الآلاف في الأيام القليلة الماضية، وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 22 ألفًا من السكان لينضموا إلى قرابة 18400 أجلتهم بالفعل.