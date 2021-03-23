إطلاق المرحلة الثانية لـ«حقك تنظمي» في 3 مراكز ببني سويف (فيديو)

أطلقت مديرية صحة بني سويف المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة وذلك وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إن المرحلة الثانية لحملة "حقك تنظمي" انطلقت في 3 مراكز بالمحافظة وهي: بني سويف، وناصر، وببا بواقع 90 عيادة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الثلاثة، و9 عيادات متنقلة يتم توجيهها إلى 50 موقع من المواقع المحرومة لخدمة أهالي المحافظة.وأوضح يوسف لـ "الدستور" أنه يتم تقديم جميع الخدمات مجانًا وأننا انتهينا من المرحلة الأولى للحملة الخميس الماضي وتقديم الخدمات للمنتفعات خلال تلك المرحلة ما يقرب من 18 ألف منتفعة من خلال 113 وحدة ثابتة و12 عيادة متحركة للوصول إلى 63 منطقة محرومة وتستمر المرحلة الثانية حتى الخميس القادم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لأهالينا بمحافظة بنى سويف.