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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1059 مواطنا خلال عام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:38 ص
طلاب جامعة الإسكندرية
طلاب جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن حصول جامعة الإسكندرية على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير 2021، حيث استطاع طلاب جامعة الإسكندرية محو أمية 1059 دارسًا، مؤكدًا أن القضاء على الأمية يعد هدف قومي يستلزم بذل أقصى الجهود لمواجهتهل والتخلص منها، تماشيًا مع استراتيجية مصر 2030، مؤكدا أن الجاكعة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، أن "مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية" بكلية التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار قام بفتح عدد من الفصول لمحو الأمية، تجاوز ال 1250 فصل فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح، مما أسهم فى رفع تصنيف الجامعة فى محو الأمية وصعودها من المركز العشرين فى العام الماضى إلى المركز الثامن هذا العام.

وأكد أن محو الأمية أصبح متطلب تخرج لكل طالب بالفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية ( كلية التربية- كلية التربية للطفولة المبكرة -كلية التربية النوعية- كلية التربية الرياضية للبنين -كلية التربية الرياضية للبنات)، حيث أصبح على كل طالب أن يقوم بمحو أمية 6 أفراد قبل تخرجه.

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