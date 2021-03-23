إعطاء 8.63 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 8.63 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 4.36 ملايين وعدد حالات الوفاة 92 ألفا و776 حالة.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وثمانية أسابيع.